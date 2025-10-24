24 октября в России отмечают День подразделений спецназа ВС РФ

В РФ 24 октября отмечают День подразделений специального назначения (спецназа) Вооруженных сил России. Профессиональный праздник у военных и сотрудников других силовых структур появился в 2006 году.

Спецназ в стране создали в 1918 году. Тогда были сформированы части особого назначения — ЧОН. Ими управлял ВЧК. Спецназ специализировался на борьбе с басмачеством в Средней Азии и повстанцами в государстве.

Профессиональный праздник 24 октября отмечают сотрудники спецназа не только Вооруженных сил России, но и других ведомств. Среди них ФСБ, полиция, Нацгвардия.

В зависимости от принадлежности к определенному ведомству, отличаются и задачи, которые есть у спецназа. Его сотрудники ищут и задерживают опасных преступников, уничтожают преступные сообщества, освобождают заложников. Также привлекаются для проведения особых операций.

Подразделения спецназа, как правило, немногочисленные. Бойцы качественно подготовлены. Они выполняют операции быстро и дерзко. Спецназовцы обладают особыми навыками: владеют рукопашным боем, минно-подрывной деятельностью, умеют выполнять задачи под водой в аквалангах. Также у них есть и другие умения.

