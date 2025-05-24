24 мая в России «Последний звонок»: что это за праздник

«Последний звонок» каждый год выпадает на разные даты. В 2025 году праздник пройдет в субботу, 24 мая, на день раньше традиционного 25 числа.

День отмечают не только в России, но и во многих других странах СНГ. «Последний звонок» символизирует окончание школы у 9 и 11-классников.

Появился праздник в 1948 году. 25 мая провели первый «Последний звонок». Только к 1970-м годам в стране появилась традиция проводить его каждый год.

«Последний звонок» сигнализирует о том, что учеба в школе окончена. Хоть праздник предназначен в основном для 9 и 11-классников, ученики других классов тоже с радостью воспринимают этот день, ведь учеба у них уже закончилась.

На «Последний звонок» первоклассница звенит в колокольчик. Именно это и есть последний сигнал. Во многих школах праздник заканчивается отправкой в небо воздушных шаров.