24 мая отмечают День славянской письменности и культуры: что это за праздник

Каждый год 24 мая в славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры. Дата посвящена святым Кириллу и Мефодию.

Они создали славянскую письменность. По данным ученых, это произошло в IX веке нашей эры.

Приблизительный год основания славянской письменности — 863-й. Новый алфавит начал называться «кириллица».

Наименование выбрали не просто так. «Кириллица» посвящена одному из братьев, Константину. Он принял монашество и стал Кириллом.

В деле образования славянских народов ему помогал брат — Мефодий. У Кирилла с самого детства были хорошие способности в сфере науки. Он быстро изучал языки.

На основе греческой азбуки Кирилл создал славянскую. При этом для «адаптации» алфавита пришлось значительно переделать греческий. Стояла задача передать славянскую звуковую систему.

Были разработаны две азбуки — глаголица и кириллица. Также братья-греки перевели на славянский язык Апостол, Псалтырь и Евангелие. Созданная письменность оказала влияние на развитие русской книжности и литературы.