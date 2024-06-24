24 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня православные христиане отмечают День Святого Духа и вспоминают святого Варнаву. А в 1990 году на московском стадионе состоялся последний концерт Виктора Цоя и рок-группы «Кино».

День Святого Духа

Фото - © Медиасток.рф

В следующий за Троицей понедельник православные верующие отмечают праздник в честь Святого Духа — третьего лица Святой Троицы. Как и другие ипостаси Святой Троицы Святой Дух обладает присущими Богу свойствами.

Примечательно, что у славян он назывался Духов день — праздник Вил и Марены, Влаги Земной. С него начиналась Русалья неделя. Считалось, что в это время можно увидеть русалок, их брали в союзницы для защиты посевов. Для этого женщины приносили им подарки — рушники, полотна и детскую одежду.

День Варнавы

Фото - © Медиасток.рф

В этот день Православная церковь отмечает память святого Варнавы — основателя Кипрской церкви, одного из апостолов от семидесяти (в число этих «семидесяти» традиционно включают учеников Иисуса Христа и их учеников).

Варнава был родом с Кипра. В юности родители отправили его в Иерусалим для получения образования у знаменитого иудейского ученого Гамалиила. Вместе с ним учился Савл — будущий апостол Павел. В последний раз в Евангелии он упоминается в связи с отплытием на Кипр. Спустя несколько столетий появились подложные описания его странствий.

На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. В этот день разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно.

Армия Наполеона вторглась в Россию

Фото - © Переправа наполеоновской армии через Неман/Wikipedia.org

В этот день 212 лет назад началась Отечественная война 1812 года. Армия императора Франции Наполеона I без объявления войны вторглась в страну — после полуночи по 4 наведенным мостам началась переправа французов через пограничный Неман. В 6 часов утра авангард французских войск вошел в российскую крепость Ковно.

Быстрое продвижение французов вынудило русское командование отступить вглубь территории. При отступлении русские войска вели арьергардные бои, нанося противнику значительные потери.

20 августа император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Михаила Кутузова. Он возглавил русскую армию во время генерального сражения под Бородино. А затем он, несмотря на решение оставить Москву французам, сумел создать для наполеоновской армии такие условия, что французы, не получив ни продовольствия, ни отдыха, вынуждены были отступить.

Образовано Советское информационное бюро

Фото - © РИА Новости/Wikipedia.org

Совинформбюро было создано на третий день Великой Отечественной войны — 24 июня 1941 года на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б). Его целью было освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь в Советском Союзе.

Бюро стало первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды.

«От Советского информбюро…» — каждый день при этих словах Юрия Левитана миллионы людей замирали у радиоприемников. С первых дней войны Совинформбюро передавало официальную информацию о положении дел на фронтах, в тылу и на оккупированных территориях, о партизанском движении, руководило освещением военных событий по радио, в газетах и журналах, которые распространялись по всему миру.

В Москве состоялся Парад Победы

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Парад Победы — исторический парад советских войск на Красной площади Москвы, прошедший 24 июня 1945 года в честь победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

24 июня 1945 года в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь Москвы. После команды «Парад, смирно!» площадь взорвалась гулом аплодисментов. Командующий парадом Константин Рокоссовский представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объезд войск.

Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все!», и военный оркестр исполнил гимн «Славься, русский народ!» Михаила Глинки. После приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советского Союза, и начался торжественный марш войск.

В Москве прошел последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино»

24 июня 1990 года на стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино».

После этого Виктор Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 года и получил название «Черный альбом».

Именины

В этот день именины отмечают Ефрем и Мария.