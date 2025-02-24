24 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в честь начала Масленичной недели можно испечь блины, а еще отмечаются необычные Международный день полосок и пятнышек и Праздник съехавшей крыши.

Масленица

В этом году Масленичная неделя начинается 24 февраля. Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, веселые проводы зимы.

Главные атрибуты праздника — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и блины. Возможно, блины были и частью поминального обряда, так как суббота перед Масленичной неделей почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам усопших предков.

На каждый день существовали определенные обряды. В понедельник — начало сырной недели — встреча Масленицы. В этот день встречают Масленицу, наряжают куклу-чучело, строят снежные горы. В понедельник еще начинали печь блины. Первый блин дарили бедным соседям, чтобы те помянули усопших.

Международный день полосок и пятнышек

В этот необычный праздник можно одеваться во что-то полосатое или пятнистое. А также стоит почитать книги о животных в полоску и в пятнышки. Еще можно посетить зоопарк или устроить викторины и конкурсы на эту тему.

Истоки праздника остались неизвестными, также как и традиции его отмечания.

Праздник съехавшей крыши

Он отмечается, чтобы раз в году забыть о приличиях, подурачиться и проявить немного безумия в лучшем смысле этого слова. Безрассудство и необузданность в поведении помогают выпустить пар, забыть о рутине и стать более устойчивым к стрессам, которыми полна современная жизнь.

В этот день можно и нужно проявлять фантазию, устраивать розыгрыши, отправлять друзьям смс или открытки со смешными и нелепыми поздравлениями.

Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»

В 1852 году в доме на Никитском бульваре в Москве, по преданию, писатель Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Эта книга — главный труд жизни писателя, результат его религиозных исканий, произведение было почти дописано, но в жизни автора произошел переломный момент.

Началось все в январе 1852 года, когда умерла Е. Хомякова, жена гоголевского друга. Он считал ее достойнейшей женщиной. С тех пор писатель постоянно думал о смерти, жаловался на упадок сил. Отец Матфей — духовник Гоголя — требовал от него оставить литературные труды и подумать о духовном состоянии.

Выпущена первая зубная щетка с искусственным синтетическим волокном

В 1938 году была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном вместо натуральной щетины. Переворот в вопросе чистки зубов произошел после изобретения нейлона, который и стал основой щетины.

По сравнению с нейлоновой натуральная щетина обладает рядом недостатков: наличием срединного канала, заполненного микроорганизмами, трудностью содержания щетинок в чистоте, невозможностью идеально ровной обработки концов щетинок и сложностью придания ей определенной жесткости. Сейчас производство щеток с натуральной щетиной в мире практически прекращено.

День рождения русского адмирала Федора Ушакова

Ушаков родился в 1744 году в селе Бурнаково Ярославской губернии в обедневшей дворянской семье древнего рода. Он окончил морской кадетский корпус и пошел служить на Балтийский флот. С 1775 года он командовал фрегатом, а в 1780 году был назначен капитаном императорской яхты.

С 1798 по 1800 годы Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море. Был произведен в адмиралы флота в 1799 году.

В 2001 году Ушаков был канонизирован Русской православной церковью (святой Саранской епархии). В 2004 году Архиерейский собор РПЦ причислил Федора Ушакова к общецерковным святым в лике праведных — как праведный воин Феодор (Ушаков) Санаксарский.

Именины

Именины 24 февраля отмечают Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар и Порфирий.