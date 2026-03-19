24 двора комплексно благоустроят в Подольске в 2026 году

Работы пройдут в рамках государственной программы Московской области «Чистый регион», рассчитанной на 2026–2030 годы. Ее ключевая цель — повышение качества жизни населения. Это не только предотвращение загрязнения окружающей среды, но и комплексное улучшение состояния дворов и общего имущества в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Программа призвана решить системные проблемы, среди которых — большое количество устаревших дворовых территорий, требующих приведения в нормативное состояние. В 2026 году власти Подольска сохраняют взятые темпы благоустройства: обновление затронет 24 двора.

Благоустройство затронет дворы на следующих улицах и в микрорайонах:

Улицы Пионерская, Ватутина, Победы, Народная, Парковая, Литейная, Чистова, Свердлова, Кирова, Высотная, Юбилейная, Большая Серпуховская, 50 лет ВЛКСМ, Индустриальная, Плещеевская, Суворова, Левитана, 1-я Садовая, Покровская, Почтовая, а также проспект Юных Ленинцев и Красногвардейский бульвар;

Микрорайоны Ивановский, Силикатная, Восточный, Шепчинки, Юбилейный, Межшоссейный, Высотный;

Поселки Сельхозтехника, Лесные Поляны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.