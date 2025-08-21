24 августа в Центре дизайна ARTPLAY пройдет выставка собак и котов из приютов

Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы» проведет выставку-пристройство собак и котов из приютов Москвы и Подмосковья в Центре дизайна ARTPLAY, передает пресс-служба организаторов.

Цель акций — найти дом для животных из приютов и позитивно повлиять на отношение общества к беспородным собаками и кошкам.

Гостей выставки будут ждать 60 собак и 70 котов, нуждающихся в семье — все они разные по возрасту, размеру, внешности и темпераменту, все здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Чтобы забрать животное домой, будущим хозяевам нужно будет пройти собеседование с представителем Фонда и зоопсихологом, а также заключить договор ответственного содержания.

Также посетители выставок смогут узнать про форматы помощи животным и поддержать работу нашего Фонда — приобрести фирменный мерч или сделать пожертвование. Кроме того, на площадке будет работать пункт сбора помощи для приютов и его жителей.

Выставка пройдет 24 августа с 11:00 до 19:00 в Малом зале Центра дизайна ARTPLAY (м. Курская).

Вход свободный и бесплатный.