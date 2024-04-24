24 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается Международный день солидарности молодежи или Всемирный день защиты лабораторных животных, а также Международный день защиты от шума.

Международный день солидарности молодежи

Впервые этот день отпраздновали в 1957 году, а дата его проведения приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году. Этот день служит для привлечения внимания госорганов, общества и СМИ к проблемам молодежи.

Ранее этот день отмечался широко, а сегодня празднуется эпизодически, как правило по инициативе и при поддержке разных молодежных и общественных организаций.

ООН определяет «молодежь» как людей в возрасте от 15 до 24 лет, а в РФ молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Всемирный день защиты лабораторных животных

Праздник учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных в 1979 году и поддержан ООН. Выбор даты приурочен ко дню рождения лорда Хью Даудинга — известного борца за права животных и противника вивисекции (опытов над животными).

Среди наиболее часто используемых в опытах животных — мыши, кролики, обезьяны и собаки. Каждый год сотни представителей этих видов погибают в лабораториях.

Международный день защиты от шума

Международный день защиты от шума отмечается ежегодно в последнюю среду апреля. Данный праздник направлен на то, чтобы напомнить людям, как важно проводить время в тишине и с самим собой.

В наши дни очень сложно найти место и время, где будет тихо и спокойно. Городская жизнь днем и ночью наполнена различными звуками. Однако иногда стоит отдыхать и расслабляться, проводить время вдалеке от всего мира.

В этот день рекомендуется побыть с самим собой, провести время с близкими за чтением, воспоминаниями или размышлениями. Так можно отвлечься от всех проблем и суеты.

Именины

В этот день именины празднуют Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор и Яков.