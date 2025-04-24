24 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуются Международный день солидарности молодежи и Международный день «Девушки в ИКТ», а также Всемирный день защиты лабораторных животных. С профессиональным праздником можно поздравить российских стоматологов.

Международный день солидарности молодежи

Впервые этот день отпраздновали в 1957 году, а дата его проведения приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году. Он служит для привлечения внимания госорганов, общества и СМИ к проблемам молодежи.

Ранее этот день отмечался широко, а сегодня празднуется эпизодически, как правило по инициативе и при поддержке разных молодежных и общественных организаций.

При этом общепризнанного международного определения возрастной группы молодежи нет. Так, ООН для статистики определяет «молодежь» как людей в возрасте от 15 до 24 лет, а в РФ молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира

Основными целями ООН при установлении данного праздника стали: стремление популяризировать инициативы на благо мира и мирные способы урегулирования конфликтов разного уровня и характера, начиная от политического, идеологического и экономического противостояния, и заканчивая противостоянием религиозного или этнонационального характера.

Этот день призван сплотить общество, показать преимущества дипломатических способов разрешения конфликтов, а также оборотную сторону процесса урегулирования, связанную с кровопролитием, невинными жертвами, разрухой и лишениями — как следствием отказа от возможности сесть за стол переговоров и попыток решить спорные проблемные вопросы при помощи силы.

Международный день «Девушки в ИКТ»

Праздник этот был инициирован МСЭ — Международным Союзом Электросвязи — спецучреждение ООН в области информационных коммуникационных технологий.

Этот день призван привлечь внимание к проблемам гендерного равенства в области ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). Представители МСЭ обратили внимание, что девушки и женщины, обладая определенными психологическими гендерными особенностями, способны в неменьшей, чем мужчины, степени добиваться успехов в передовой и востребованной в современном мире сфере, разрушая гендерные стереотипы.

Задача представителей сферы ИКТ, по мнению организаторов праздника, заключается в создании равных условий для реализации возможностей всем людям без ограничений по каким-либо, и, в первую очередь, гендерным признакам, популяризовать профессии ИКТ-сферы среди девушек и молодых женщин, привлекая их к участию в ее развитии.

Всемирный день защиты лабораторных животных

Этот день был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН. Выбор даты приурочен ко дню рождения лорда Хью Даудинга — известного борца за права животных и противника вивисекции (опытов над животными).

Среди наиболее часто используемых в опытах животных — мыши, кролики, обезьяны и собаки. Каждый год сотни представителей этих видов погибают в лабораториях. Кроме того, животных используют при обучении будущих медработников и ветврачей.

День российского стоматолога

Этот профессионально-религиозный праздник связан с именем Святого Антипа, который был епископом в христианской религии. Он напрямую связан с профессией стоматолога, является ее покровителем. Именно этот святой, как говорит предание, несколько веков назад спасал людей от зубной боли с помощью молитв.

На Руси все люди, страдающие зубной болью, призывали к Святому Антипу и читали его молитвы.

День газированной воды

24 апреля 1833 года британский физик Джозеф Пристли создал продукт, который смог завоевать любовь всего мира. Теперь в этот день жители планеты поздравляют друг друга с днем рождения газированной воды.

Газированные напитки — это одно из любимейших лакомств современных людей. Основное их достоинство — в неповторимом вкусе, который создается за счет взрывающихся миниатюрных пузырей воздуха.

День витражных сказок

Витражные сказки похожи на обычные, но только изображаются на стекле. Стекло принимает любую идею, а солнечные лучи придают большую игривость всей композиции.

Витраж — уникальный, изысканный вид искусства, у которого есть множество разновидностей и различий: в стилях, целях и методах. Красота витражной росписи завораживает, она особенно проявляется при попадании света, когда в его преломлении краски «играют» яркими оттенками и цветами.

Отличие обычных сказок от витражных заключается в том, что у обычных — сюжет завершен, а в витражных — это всегда недосказанность, незавершенность с вечно переменчивыми красками, мелодией света и тени.

Именины

В этот день именины празднуют Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор и Яков.