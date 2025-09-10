232 аварийных дерева ликвидировали в Ступинском лесничестве с начала года

В адрес Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» поступает много обращений от собственников земельных участков, расположенных в садовых товариществах и населенных пунктах, чьи территории граничат с лесными массивами. Заявители выражают обеспокоенность по поводу наличия опасных деревьев, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В этом году на территории лесного фонда трех городских округов — Коломна, Ступино и Кашира — убрано 232 аварийных дерева. Все они были обследованы специалистами филиала в соответствии с действующим порядком.

Дерево считается опасным, если находится менее чем в 100 метрах от населенного пункта и имеет явные дефекты — сильный наклон, гниение ствола или корней, поврежденную крону, трещины, а также если есть риск его падения на дома, дороги, линии электропередач или людей.

«Аварийные деревья представляют серьезную угрозу не только для имущества собственников земельных участков, но и для их жизни и здоровья. Проведение лесопатологических обследований и своевременное удаление таких деревьев важно для обеспечения безопасности граждан», — отметила начальник отдела лесного хозяйства Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Валентина Романова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.