23 подмосковные команды победили на конкурсе первичных отделений «Движения Первых»

«Движение Первых» подвело итоги II сезона Всероссийского конкурса первичных отделений, реализуемого в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В числе победителей — 23 команды из Московской области, которые получат 5,6 млн рублей на развитие своих инициатив и укрепление первичных отделений. Это на 2,5 млн рублей больше, чем в прошлом году. Еще 18 команд из Подмосковья стали призерами и получат подарки от партнеров и приглашения на ключевые мероприятия Движения. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всего от Московской области в конкурсе приняли участие 274 команды, в которые вошли школьники, студенты, родители и наставники. На протяжении полугода они выполняли задания, направленные на развитие социально значимой активности, укрепление командного духа и взаимодействие с молодежными организациями.

«Московская область показывает стабильный рост вовлеченности в проекты «Движения Первых». Победа 23 первичек — это заслуга активных ребят, всего педагогического коллектива, поддерживающего детские инициативы и заинтересованного в создании насыщенной коллективными делами интересной школьной жизни. Мы благодарны «Движению Первых» за грантовую поддержку детских инициатив и уверены, что, коллективы, участвовавшие в конкурсе не только почувствуют значимость своих проектов, но и ответственность в последующей реализации. А статус победителя обязывает быть примером для остальных», — подчеркнула первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Всего по стране 2 000 команд победителей получат финансовую поддержку на сумму 475 млн рублей, еще 2 000 призеров — сертификаты, образовательные курсы и участие в событиях «Движения». Впервые в истории конкурса команды-победители получат до 1 млн рублей на развитие инфраструктуры и реализацию новых проектов.

«Конкурс первичных отделений — отличная возможность поддержать ребят даже в самом удаленном уголке страны. В этом году мы видим особенно активное участие первичек из малых населенных пунктов — это более 56% всех участников. Московская область — один из лидеров по качеству и масштабу реализованных инициатив», — отметил Герой России, председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

В рамках конкурса команды из Подмосковья представили десятки проектов в сфере добровольчества, экологии, патриотики, цифрового образования и культурного просвещения. Участники продемонстрировали высокую сплоченность и умение реализовывать общественно значимые дела в команде.

Лучшие команды смогут представить свои практики в новом сезоне конкурса, старт которого запланирован на осень 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.