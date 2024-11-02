2/3 от ноябрьской нормы осадков выпало в столице за 1,5 дня

Из-за циклона «Мартина» за 1 ноября и ночь 2 ноября на Москву вылилось почти 2/3 от нормы осадков этого месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, ночью, по данным базовой метеостанции ВДНХ, к 18 мм осадков, выпавшим 1 ноября, прибавилось еще 2 мм. Получается, что всего выпало свыше трети (39%) от месячной нормы.

«Еще больше осадков выпало в южной части мегаполиса, и в лидерах оказалось Бутово — за прошедшие 36 часов (сутки 1 ноября и ночь на 2 ноября) там зафиксировано выпадение 33 мм осадков», — добавил синоптик в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в районе Бутово всего выпало почти 2/3 (64%) осадков от ноябрьской нормы.

По словам Леуса, 2 и 3 ноября осадков в мегаполисе выпадет немного, а 4 ноября ожидаются значительные дожди.