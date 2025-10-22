23 октября в России отмечают Международный день снежного барса

После Всемирного форума по сохранению снежного барса в Бишкеке в Кыргызстане, состоявшегося в 2013 году, появился Международный день снежного барса. Его отмечают каждое 23 октября.

В декабре 2024 года на Генассамблее ООН отметили, что снежный барс считается одной из ключевых частей горной экосистемы. От нее, в свою очередь, зависит обеспечение мира водными и иными важными ресурсами.

Снежный барс — млекопитающее семейства кошачьих. Длина тела животного составляет до 130 сантиметров, а хвоста — 90-100. При этом высота в холе составляет от 50 до 60 см.

Самцы весят примерно 45-55 килограмм. Вес самок — от 22 до 40 кг.

Снежный барс преимущественно живет в высокогорных районах Центральной Азии. Там он обитает на постоянной основе. Этот вид может выживать в тяжелых климатических условиях.

