23 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Международный день снежного барса, День работников рекламы в России, День осведомленности о синдроме Кабуки и День моля.

Международный день снежного барса

Начало празднованию положили во время Всемирного форума по сохранению снежного барса, который состоялся в Бишкеке в октябре 2013 года. Снежный барс, снежный леопард или ирбис занесен в Красную книгу и рискует оказаться в числе вымирающих видов. Охота на него запрещена во всех странах мира.

Целью браконьеров он стал из-за ценного меха и редкого окраса. По данным на 2023 год, на территории России обитают 70–90 особей ирбиса. Всего в мире их осталось около 3 тысяч. В этот день проходят мероприятия, которые рассказывают обществу о важности сохранения этих прекрасных животных.

День работников рекламы в России

Это праздник всех создателей рекламы, маркетологов и пиарщиков страны, который отмечается с 1994 года. Его создателем считается рекламный агент газеты «Деловой экспресс» Алан Ардасенов. 23 октября 1994 года он получил свой первый заказ.

Теперь этот день посвящен творческим людям, которые двигают торговлю и экономику страны. Сегодня реклама — это сложная наука. Ее главная цель — «раскручивать» товар и выделять его среди конкурентов.

День осведомленности о синдроме Кабуки

Синдром Кабуки или синдром грима Кабуки — редкое заболевание. Оно проявляется в том, что лицо заболевшего приобретает гримасу актера японского театра Кабуки. Впервые эту болезнь описали в 1981 году в Японии, только в 2010 году удалось установить причину недуга — мутация в одном из генов еще в момент зачатия.

Заболевание сопровождается другими симптомами, в том числе умственными отклонениями, болезнями костей, вкусовыми аномалиями и так далее. Его диагностика возможна с момента рождения. При этом конкретного лечения синдрома Кабуки не существует, для каждого пациента подбирают индивидуальную систему.

День моля

Каждое 23 октября с 06:06 до 18:02 химики отмечают День моля — это праздник, который посвящен единице измерения количества вещества в Международной системе единиц. За основу празднования они взяли число Авогадро — 6,02×1023. Оно и стало определяющим для выбора даты.

Этот праздник стал толчком для проведения Национальной недели химии, ее спонсирует Американское сообщество химиков. В этот день проходят благотворительные акции, а на собранные деньги сотрудники фонда организовывают конкурсы, олимпиады и выставки научных работ.

Именины

Сегодня именины отмечают Андрей, Василий, Иннокентий, Ефим.