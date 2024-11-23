23 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Международный день акварели и День памяти святого Георгия Победоносца.

Международный день акварели

Праздник отмечают с 1991 года по предложению мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо. Он был уверен, что акварель ничем не уступает живописи маслом.

Благодаря художнику во второй половине прошлого века возродился интерес к акварели. Сам живописец создал несколько музеев и организаций, посвященных данной технике изображения.

Акварель уходит корнями глубоко в историю. Ей исполнены цветные рисунки на древнеегипетских папирусах, римские катакомбы. Также на Руси ей пользовались для иллюминирования рукописей. Как техника живописи она распространилась в Европе в 17 веке.

День памяти святого Георгия Победоносца

Святой великомученик Георгий Победоносец вырос в верующей христианской семье. Будучи взрослым, он выступил против императорского замысла искоренить христиан. После этого император повелел поместить его в темницу, забить ноги в колодки и придавать грудь камнем.

Испытания не сломили великомученика и его веру в Христа. Он по-прежнему говорил императору, что продолжит служить Богу. Тогда его колесовали, после чего на место трагедии явился Ангел Господень, а святой встал исцеленным.

Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию

(12) 23 ноября 1763 года Екатерина II учредила Медицинскую коллегию. Она была призвана заботиться о городских аптеках и врачах.

Первым председателем учреждения стал барон Черкасов, который поднял вопрос о необходимости ставить прививки оспы, чтобы защитить людей. Переболев легкой формой болезни, жители приобретали иммунитет. Первую прививку оспы получили императрица и ее сын.

Медицинская коллегия проводила и другую работу, например, вы­да­ва­ла па­тен­ты на зва­ние док­то­ра ме­дици­ны, разрабатывала уставы докторам, создавала инструкции и т. д.

Именины

Именины сегодня празднуют Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Терентий.