23 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня сразу два праздника, которые связаны с синоптиками, — Всемирный метеорологический день и День работников гидрометеорологической службы России. Еще можно отметить Международный день магии или Праздник мужской солидарности.

Всемирный метеорологический день

Отмечается по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН. 23 марта 1950 года вступила в силу конвенция Всемирной метеорологической организации, в которой было провозглашено образование учреждения.

Прежде всего ВМО занимается вопросами погоды, климата и воды, а страны, которые входят в нее, успешно сотрудничают много лет, обмениваясь оперативными данными о состоянии атмосферы, суши, морей, океанов, рек, на основании которых составляются прогнозы погоды и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях.

Также основным направлением деятельности ВМО является оказание странам поддержки в предоставлении метеорологических и гидрологических услуг.

День работников гидрометеорологической службы России

Профессиональный праздник российских метеорологов приурочен ко Всемирному дню метеорологической службы. Свою историю в стране эта отрасль науки ведет от создания Нормальной магнитно-метеорологической обсерватории в Санкт-Петербурге в 1834 году.

С течением лет метеорологические бюро создавались в разных уголках страны. 1 января 1930 года было организовано Центральное бюро погоды. Ведомство сменило несколько названий в советские годы, пока в 1992 году не стало называться Гидрометцентром России.

Сегодня сотрудники Гидрометцентра РФ контролируют экологическую ситуацию в стране, собирают данные для обеспечения безопасности на дорогах и стабильное функционирование целых отраслей российской экономики.

Международный день магии

Ведьмы, колдуны и шаманы обращаются к потусторонним силам, помогающим им творить чудеса. А избежать неприятностей и дать прогноз развития любого начинания помогают астрологии. В предсказаниях и откровениях люди видят элементы магии и волшебства. В честь профессионалов самой загадочной из известных индустрий учрежден праздник. 23 марта отмечается Международный день магии.

К услугам магов, парапсихологов и биоэнергетов прибегают бизнесмены, политики, работники силовых структур, звезды эстрады и артисты. Верящие в мистику и колдовство люди летают к шаманам на Алтай или ходят на прием к финалистам «Битвы экстрасенсов».

Но не стоит забывать, что часто люди, верящие в магию, попадаются на удочку мошенников и отдают им все сбережения. Лучше всего отметить этот праздник, почитав книги про волшебство или посмотрев любимый фэнтези-фильм.

Праздник мужской солидарности

Это прекрасный повод мужчинам собраться с друзьями и поговорить, посидеть или просто провести время вместе за любимым занятием.

Автор и история возникновения этого необычного дня неизвестны.

Получение патента на «электрическую свечу»

Русский инженер Павел Яблочков в 1875 году создал «электрическую свечу». Две угольные пластинки, разделенные фарфоровой вставкой, служили проводником электричества, которое накаляло дугу. Так устройство выделяло свет.

В 1876 году ученый получил патент в Париже. Успех был широчайшим. Каждая свеча стоила 20 копеек и горела 1,5 часа. Затем в фонарь приходилось вставлять новую свечу. Вскоре изобретение начало работать на площади перед зданием оперного театра и главных парижских магистралях.

Затоплена орбитальная станция «Мир»

Станция «Мир» была орбитальной станцией третьего поколения и первой станцией модульного типа. Ее базовый блок вывели на орбиту 20 февраля 1986 года. В течение 10 лет после этого к ней пристыковали еще шесть модулей.

В первый экипаж, попавший на станцию, вошли космонавты Леонид Кизим и Владимир Соловьев. За время эксплуатации на «Мире» побывали 139 отечественных и зарубежных космонавтов.

Изначально станция была рассчитана на пять лет работы, однако находилась в космосе до 2001 года. По официальной версии, в конце 1990 годов на ней начали выходить из строя приборы и системы, поэтому со временем правительство РФ приняло решение ликвидировать станцию.

23 марта 2001 года ее затопили с помощью пристыкованного к ней грузового корабля «Прогресс». Несгоревшие обломки упали в свободный от судоходства район Тихого океана.

Именины

В этот день именины празднуют Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Леонид, Марк, Михаил, Ника и Павел.