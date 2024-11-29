23 катка будут работать в Балашихе зимой
Фото - © пресс-служба администрации Балашихи
На территории городского округа Балашиха в зимний сезон планируется работа 23 катков. 1 декабря начнут свою работу катки с искусственным покрытием в парке «Пехорка» и Пестовском. На спортивных объектах можно покататься на стадионе «Криогенмаш», в микрорайоне Керамик, улица Береговая, 8Б, в микрорайоне Саввино на улице Саввинская, 2В. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Также будут открыты катки на дворовых территориях:
- микрорайон Железнодорожный, Саввинское ш., д. 4/1;
- микрорайон Железнодорожный, ул. Новая, д. 38;
- микрорайон Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 2;
- микрорайон Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 7;
- микрорайон Новый Свет, ул. Солнечная, д. 12;
- микрорайон Гагарина, д. 13 (не на балансе, но заливают);
- улица Зеленая, д. 10;
- улица Первомайская, д. 19;
- улица Твардовского, д. 13;
- Спасский бульвар, д. 4;
- микрорайон Павлино, между д. 20, д. 21;
- микрорайон Салтыковка, ул. Школьная, д. 7 к.1,2,3,4,5;
- улица Советская, д. 2;
- микрорайон Купавна, ул. Адмирала Кузнецова, д. 4;
- улица Струве, д. 9;
- микрорайон Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 23;
- улица Ситникова, д. 6.
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