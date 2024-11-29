23 катка будут работать в Балашихе зимой

Общество

Фото - © пресс-служба администрации Балашихи

На территории городского округа Балашиха в зимний сезон планируется работа 23 катков. 1 декабря начнут свою работу катки с искусственным покрытием в парке «Пехорка» и Пестовском. На спортивных объектах можно покататься на стадионе «Криогенмаш», в микрорайоне Керамик, улица Береговая, 8Б, в микрорайоне Саввино на улице Саввинская, 2В. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также будут открыты катки на дворовых территориях:

  • микрорайон Железнодорожный, Саввинское ш., д. 4/1;
  • микрорайон Железнодорожный, ул. Новая, д. 38;
  • микрорайон Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 2;
  • микрорайон Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 7;
  • микрорайон Новый Свет, ул. Солнечная, д. 12;
  • микрорайон Гагарина, д. 13 (не на балансе, но заливают);
  • улица Зеленая, д. 10;
  • улица Первомайская, д. 19;
  • улица Твардовского, д. 13;
  • Спасский бульвар, д. 4;
  • микрорайон Павлино, между д. 20, д. 21;
  • микрорайон Салтыковка, ул. Школьная, д. 7 к.1,2,3,4,5;
  • улица Советская, д. 2;
  • микрорайон Купавна, ул. Адмирала Кузнецова, д. 4;
  • улица  Струве, д. 9;
  • микрорайон Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 23;
  • улица  Ситникова, д. 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.