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23 катка будут работать в Балашихе зимой

На территории городского округа Балашиха в зимний сезон планируется работа 23 катков. 1 декабря начнут свою работу катки с искусственным покрытием в парке «Пехорка» и Пестовском. На спортивных объектах можно покататься на стадионе «Криогенмаш», в микрорайоне Керамик, улица Береговая, 8Б, в микрорайоне Саввино на улице Саввинская, 2В. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также будут открыты катки на дворовых территориях:

микрорайон Железнодорожный, Саввинское ш., д. 4/1;

микрорайон Железнодорожный, ул. Новая, д. 38;

микрорайон Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 2;

микрорайон Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 7;

микрорайон Новый Свет, ул. Солнечная, д. 12;

микрорайон Гагарина, д. 13 (не на балансе, но заливают);

улица Зеленая, д. 10;

улица Первомайская, д. 19;

улица Твардовского, д. 13;

Спасский бульвар, д. 4;

микрорайон Павлино, между д. 20, д. 21;

микрорайон Салтыковка, ул. Школьная, д. 7 к.1,2,3,4,5;

улица Советская, д. 2;

микрорайон Купавна, ул. Адмирала Кузнецова, д. 4;

улица Струве, д. 9;

микрорайон Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 23;

улица Ситникова, д. 6.

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