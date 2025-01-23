23 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно написать письмо от руки в честь необычного Дня ручного письма, а еще отметить Всемирный день пирога и устроить чаепитие с выпечкой. С профессиональным праздником поздравляют сотрудников дознания МЧС РФ.

День ручного письма

Этот праздник создан, чтобы напомнить всем об уникальности ручного письма, необходимости практиковаться в нем, неповторимости почерка каждого человека. Выбор даты связан с днем рождения американского государственного деятеля Джона Хэнкока, который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости США.

Ученые могут создать портрет по особенностям почерка человека. Графологи считают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна быть связь, так как человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего.

Всемирный день пирога

Это неофициальный праздник. Считается, что его дату установил Американский совет по пирогам, который проводит чемпионат по этой выпечке.

На Руси пироги всегда считались символом гостеприимства, а их выпекание для женщины нередко становилось одним из испытаний перед замужеством, которое демонстрировало жениху и его родне домовитость будущей хозяйки.

Желающим присоединиться к празднованию Всемирного дня пирога предлагается испечь любимый пирог дома или купить его в пекарне, а потом съесть за столом с чаем, кофе или другим любимым напитком.

День сотрудников дознания МЧС РФ

Для многих людей органы дознания ассоциируются с МВД или СК, однако это не всегда справедливо. Одной из наиболее распространенных чрезвычайных ситуаций, способной повлечь различные последствия, является пожар.

Сотрудники дознания МЧС устанавливают причины возгорания. Они выявляют причины возникновения огня и устанавливают виновников ЧС. Свою работу специалисты ведут вместе с экспертами испытательной пожарной лаборатории.

Дата приурочена к публикации Циркуляра НКВД и Наркомата юстиции РСФСР 23 января 1928 года. Документ наделил Государственный пожарный надзор правом самостоятельного дознания по делам о нарушении норм пожарной безопасности.

День зеленого света

Подсознательно человек воспринимает этот цвет как сигнал светофора — «можно». Горит зеленый, а значит путь открыт и можно двигаться вперед в жизни.

Считается, что в этот день перед человеком открыты все дороги. Он может выбирать все, что ему нравится и хочется. Праздник является неплохим шансом для достижения того, чего давно хотелось.

Григорий-летоуказатель

Православные христиане 23 января отмечают день памяти святителя Григория, епископа Нисского. Кроме того, памяти святителя также посвящен праздник, который отмечали на Руси — Григорий летоуказатель.

На Руси считалось, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето. Если на стога опустится иней, то лето будет дождливым. Многочисленные грозы предвещал южный ветер.

В Большом театре прошла премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского

144 года назад на сцене Большого театра в столице впервые зрителям представили лирическую оперу «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Данное произведение композитор написал в 1877 году.

За 2 года до премьеры оперу показали в Малом театре, но зрители ее не оценили. Но после показа в Большом театре популярность музыкального произведения стала стремительно расти.​

Именины

В этот день именины отмечают Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел и Петр.