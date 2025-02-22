23 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в России отмечают День защитника Отечества. А еще празднуют Всемирный день взаимопонимания и мира и необычный День сражений подушками.

День защитника Отечества

В России 23 февраля ежегодно отмечается День защитника Отечества. Эта дата установлена Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали первые победы под Псковом и Нарвой. В 1922 году дата была объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Однако 15 апреля 2006 года было принято решение переименовать его в День защитника Отечества. Он официально является выходным днем. Обычно в этот день проходит чествование ветеранов, возложение цветов к памятным местам, а также организуются праздничные концерты.

Для некоторых людей праздник остался днем мужчин, которые служат или служили в армии или в каких-либо силовых структурах. Но большинство россиян и жителей стран бывшего СССР склонны рассматривать эту дату как День настоящих мужчин, защитников в широком смысле этого слова.

Всемирный день взаимопонимания и мира

Его главной целью стало достижение взаимопонимания между жителями Земли независимо от их расы, нации, вероисповедания и политических взглядов.

Этот праздник создан, чтобы напомнить людям про гуманизм, высокую этику и человеколюбие. Важно сохранять дружбу с людьми из разных стран и народов.

В этот день принято встречаться с друзьями, а общественные организации проводят различные акции дружбы.

День сражений подушками

Главной целью этого необычного дня считается сохранение нормального психологического состояния человека, снижение стрессов и веселое настроение.

Традиция отмечать этот праздник появилась в 2005 году, когда в США в одном из университетов учащиеся решили устроить самый масштабный бой подушками. С тех пор праздник отмечается по всему миру.

В этот день принято устраивать бои подушками, отдыхать, расслабляться. Это помогает снять стресс, поднять настроение, улучшить общее состояние, убирая усталость, накопленные негативные эмоции.

Представлен доклад об открытии неевклидовой геометрии

199 лет назад русский математик Николай Лобачевский представил доклад «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных». В нем ученый изложил основы новой геометрии, в которой нарушались общепринятые представления.

В такой геометрии представленная теория сходимости параллельных прямых не произвела на заседании физико-математического факультета Казанского университета должного впечатления. Открытие Лобачевского российские ученые не приняли. Но в этот день было положено начало открытию неевклидовой геометрии.

Широкое признание пришло к 100-летнему юбилею ученого — была учреждена международная премия, в Казани ему поставили памятник.

На Поклонной горе заложен памятник Победы

В этот день в 1958 году на Поклонной горе в Москве был установлен памятный гранитный знак с надписью: «Здесь будет сооружен памятник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». А вокруг него посадили деревья, заложили парк, который назвали в честь Победы.

На весь комплекс отвели участок земли в 135 га. Средства собирали на субботниках и принимали пожертвования граждан, также средства выделались государством и правительством Москвы. Мемориальный комплекс был открыт в 1995 году.

Именины

В этот день именины отмечают Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Гавриил, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Константин, Марк, Павел, Петр, Порфирий, Прохор и Семен.