23 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

23 декабря 2024 года отмечают День дальней авиации ВКС РФ, День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского, День Мины. Также в эту дату во время ВОВ завершилась Битва за Днепр.

День дальней авиации ВКС РФ

Его отмечают каждый год 23 декабря. Это профессиональный праздник, посвященный стратегической авиации России.

Воздушно-космические силы РФ обеспечивают безопасность государства. У страны на вооружении стоят ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 и другая техника. Они вооружены крылатыми ракетами большой дальности в ядерном и обычном снаряжении. Также они переносят авиабомбы. Эту профессиональную дату отмечают все военные летчики, служащие в российской армии.

День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского

Православный праздник посвящен памяти святителя Иоасафа. Он — уроженец Прилук тогда еще Полтавской губернии. Родился в 1705 году.

В 1712 году начал учиться в Киевской духовной академии. Там мужчина почувствовал, что хочет стать монахом.

В 1727 году пострижен в монахи. Получил имя Иоасаф, эффективно проявлял себя в служении богу.

Уже в 1728 году стал преподавать в Киевской духовной академии. Занимался исправлением нравственных недостатков тех, кто приходил к нему учиться.

День Мины

23 декабря 2024 года отмечают память мученика Мины Красноречивого. Он пострадал из-за своей веры в IV веке.

Император Максимилиан отправил Мину в Александрию из Афин. Ему поставили задачу подавить волнения.

Мина самостоятельно начал проповедовать христианскую веру. Он умел красиво говорить, поэтому смог привлечь многих язычников на свою сторону.

Когда это стало известно, император отправил в Александрию епарха Ермогена. Он хотел провести суд над Миной. Но Мина проявлял себя стойко, даже когда его пытали. Поэтому Ермоген поверил в бога.

Тогда император Максимилиан приказал Мине и Ермогену отрубить головы.

Завершение Битвы за Днепр в Великой Отечественной войне

23 декабря 1943 года закончилась Битва за Днепр. Это был ряд операций армии СССР, в рамках которой оказалась освобождена Левобережная часть Украины.

Форсирование Днепра проводили в два этапа. Сначала с 26 августа по 30 сентября 1943 года была так называемая Черниговско-Полтавская операция.

С 26 сентября по 20 декабря 1943 года проводилась Нижнеднепровская операция. За четыре месяца войска СССР освободили 160 городов и 38 тыс. небольших населенных пунктов. В наступлении участвовали четыре млн человек.

Именины

Сегодня именины у Александра, Алексея, Анатолия, Ангелины, Анны, Григория, Евгения, Евдокии, Ивана, Константина, Михаила, Николая, Петра, Сергея, Степана, Татьяны, Феклы и Якова.