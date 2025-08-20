23 августа Павловский Посад отметит свой 181-й день рождения

сегодня в 16:28

День города Павловский Посад пройдет 23 августа. Город отметит свой 181-й день рождения с насыщенной программой мероприятий, которая обещает стать ярким событием для жителей и гостей города. В этом году основные мероприятия пройдут в парке «Меленки», сообщает пресс-служа администрации муниципалитета.

С 10:00 в музеях Павлово-Посадского городского округа состоятся бесплатные тематические экскурсии, где все желающие смогут узнать интересные факты о Павловском Посаде и его истории.

С 10:00 до 11:30 пройдет общегородской Крестный ход, который станет духовным центром праздника. Жители соберутся, чтобы выразить свою веру и единство.

С 14:00 в парке «Меленки» пройдет Праздничный концерт, где выступят детские творческие коллективы Павлово-Посадского городского округа округа, а также пройдут соревнования, турниры и показательные выступления местных спортивных секций.

С 16:00 до 18:00 для детей будут организованы мастер-классы и интерактивные игровые программы.

С 18:00 до 19:00 перед публикой пройдет выступление солистов Государственного академического оркестра «Русские узоры».

С 19:00 до 20:20 пройдет концерт творческих коллективов и солистов городского округа, который порадует зрителей разнообразием музыкальных жанров.

С 20:30 до 21:15 выступит ансамбль ВДВ «Голубые береты», что добавит ярких эмоций и патриотического звучания в программу.

В завершении праздника перед гостями выступит известный исполнитель — российский певец, автор песен, музыкант и блогер — Акмаль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.