23 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации, День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации

В ночь с 22 на 23 августа 1791 года, в Сан-Доминго, нынешней Республике Гаити, началось восстание рабов. Это стало отправной точкой в последующей отмене работорговли.

В этот день всем государствам предлагается принимать участие в памятных мероприятиях. А музеи по всему миру напоминают, что рабство было широко распространено вплоть до конца 19 века. Это одна из самых страшных трагедий мировых истории.

Международное сообщество в этот день вспоминает не только о жертвах, но и отдает дань уважения всем людям, которые когда-то выступили за отмену работорговли.

Подписан пакт Молотова — Риббентропа

23 августа 1939 года СССР и Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа. Он гарантировал ненападение сторон друг на друга. Решение заключить договор было принято Иосифом Сталиным.

Согласно пакту, Германия и СССР обязались решать все конфликты мирным путем. Он имел «секретный дополнительный протокол» о разграничении «сфер влияния» в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Договор утратил силу с момента нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года.

В Копенгагене открыт памятник Русалочке

Бронзовую статую Русалочки создал скульптор Эдвард Эриксен по заказу крупного пивовара Карла Якобсена, который был в восторге от балета по одноименной сказке.

Моделью для фигуры послужила жена скульптора Элин Эриксен, а лицо он скопировал с Эллен Прайс.

23 августа 1913 года Карл Якобсен подарил скульптуру Копенгагену.

День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

Курская битва является одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. Она длилась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года.

Курская битва также обеспечила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сначала Красная Армия отразила вражеский удар, затем перешла в контрнаступление и отбросила противника на запад на 140—150 км. Это существенно повлияло на расстановку сил.

Противник потерял в ходе боевых действий свыше 500 тыс. человек, однако и Красная Армия понесла большие потери — 863 тыс. человек. В этот день отдают дань уважения всем сражавшимся советским войнам, проявившим мужество, стойкость и героизм.

Именины

В этот день именины празднуют Афанасий, Роман, Вячеслав.