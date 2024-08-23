23 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день
Сегодня отмечают Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации, День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации
В ночь с 22 на 23 августа 1791 года, в Сан-Доминго, нынешней Республике Гаити, началось восстание рабов. Это стало отправной точкой в последующей отмене работорговли.
В этот день всем государствам предлагается принимать участие в памятных мероприятиях. А музеи по всему миру напоминают, что рабство было широко распространено вплоть до конца 19 века. Это одна из самых страшных трагедий мировых истории.
Международное сообщество в этот день вспоминает не только о жертвах, но и отдает дань уважения всем людям, которые когда-то выступили за отмену работорговли.
Подписан пакт Молотова — Риббентропа
23 августа 1939 года СССР и Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа. Он гарантировал ненападение сторон друг на друга. Решение заключить договор было принято Иосифом Сталиным.
Согласно пакту, Германия и СССР обязались решать все конфликты мирным путем. Он имел «секретный дополнительный протокол» о разграничении «сфер влияния» в Восточной и Юго-Восточной Европе.
Договор утратил силу с момента нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года.
В Копенгагене открыт памятник Русалочке
Бронзовую статую Русалочки создал скульптор Эдвард Эриксен по заказу крупного пивовара Карла Якобсена, который был в восторге от балета по одноименной сказке.
Моделью для фигуры послужила жена скульптора Элин Эриксен, а лицо он скопировал с Эллен Прайс.
23 августа 1913 года Карл Якобсен подарил скульптуру Копенгагену.
День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
Курская битва является одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. Она длилась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года.
Курская битва также обеспечила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сначала Красная Армия отразила вражеский удар, затем перешла в контрнаступление и отбросила противника на запад на 140—150 км. Это существенно повлияло на расстановку сил.
Противник потерял в ходе боевых действий свыше 500 тыс. человек, однако и Красная Армия понесла большие потери — 863 тыс. человек. В этот день отдают дань уважения всем сражавшимся советским войнам, проявившим мужество, стойкость и героизм.
Именины
В этот день именины празднуют Афанасий, Роман, Вячеслав.