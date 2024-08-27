224 тыс школьников Подмосковья из льготных категорий получат бесплатное питание

Одна из дополнительных мер поддержки, которая предусмотрена для школьников в Московской области — бесплатное питание в школе, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Для ряда льготных категорий семей предусмотрено бесплатное питание детей в школе. Из регионального бюджета муниципалитетам на эти цели предусматриваются субсидии — в 2024 году на эту меры поддержки предусмотрено финансирование в объёме 3,4 миллиарда рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Такая мера поддержки предоставляется в первую очередь многодетным семьям, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям-сиротам. Муниципалитеты вправе на своем уровне устанавливать дополнительные категории.

«Бесплатные завтраки и обеды с 1 сентября будут получать более 224 тысяч школьников из льготных категорий. Помимо этого, в соответствии с указом президента, все 470 тысяч учеников 1-4 классов будут получать однократное бесплатное питание в новом учебном году. На эти цели предусмотрено 5,4 млрд рублей», — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.