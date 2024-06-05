220 выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов

23 мая одиннадцатиклассники сдавали ЕГЭ по литературе, химии и географии. Результаты по этим предметам уже известны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«По итогам первых трех экзаменов в Подмосковье 220 человек получили наивысший балл. Многие из ребят не только отлично учатся в школе, но и демонстрируют выдающиеся успехи на более высоком уровне — становятся лауреатами олимпиад, участвуют в научных конференциях», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, наибольшее число стобалльников в данный момент по литературе — максимальный балл получили 166 человек. По химии 100 баллов получили 48 выпускников, по географии — 6.

Результаты экзаменов по химии, географии и литературе уже можно узнать в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте Регионального центра обработки информации. А итоги по русскому языку станут известны не позднее 14 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.