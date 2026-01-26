220 тыс учащихся и педагогов приняли участие в Дне российского студенчества в Подмосковье

В Подмосковье более 220 тысяч школьников, студентов, педагогов и родителей приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню российского студенчества, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии Дня российского студенчества в Подмосковье прошли масштабные мероприятия для школьников, студентов, педагогов и родителей. Советники директоров по воспитанию, студенческий актив и преподаватели организовали акции, в ходе которых участники сохранили письма для будущих студентов в капсулах времени и создали медиапроекты «Жизнь после диплома». В рамках этих проектов были записаны подкасты о профессиональном пути, карьерных возможностях и студенческой жизни с приглашенными гостями.

«Навигаторы детства» совместно с Движением Первых провели мероприятия Всероссийской акции «Шаг в студенчество». Советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами колледжей организовали классные встречи, где студенты рассказывали о своих специальностях, обучении и перспективах, а также делились личным опытом. В рамках проекта «Город профессионалов» младшие школьники создали коллажи, отражающие их мечты о будущей профессии.

Совместно с Российским обществом «Знание» «Навигаторы детства» провели лекции «Будущее создается сегодня: твои возможности в России», на которых рассказали молодежи о перспективах и возможностях личностного развития в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.