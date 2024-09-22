22 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобиля, Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, День Хоббита.

День осеннего равноденствия

Праздник отмечается ежегодно в конце сентября. Обычно он приходится на 22, 23 или даже 24 сентября. В 2024 году он отмечается 22 сентября. В этот день Земля обращается к Солнцу южным полушарием. Это знаменует приход осени в северном полушарии.

Многие считают, что в День осеннего равноденствия день и ночь имеют равную продолжительность. Однако фактически день за счет ряда факторов длится все же немного дольше.

На Руси в этот день было принято собирать растения и вешать обереги от зла изнутри жилища и внутри него.

Всемирный день без автомобиля

Во многих странах праздник отмечают 22 сентября. Впервые его провели в 1973 году в Швейцарии.

Он пропагандирует отказ от машин в пользу общественного транспорта или велосипедов, а также пешего способа передвижения.

В праздник принято обращать внимание граждан на то, что города стали переполнены большим количеством личных автомобилей. Кроме того, это чревато последствиями экологического характера, так как выхлопные газы портят атмосферу.

Всемирный день защиты слонов

Праздник был утвержден по инициативе природоохранных организаций и экологов. Он не имеет официального статуса.

Разные народы мира с древних времен почитают таких умных животных, как слонов. Однако и по сей день находятся браконьеры, мечтающие поохотиться на них.

В этот день принято информировать о том, что численность этих животных снижается с каждым годом. Так, африканские слоны практически вымерли, а на индийских слонов ведут охоту из-за бивней.

Всемирный день носорога

22 сентября также отмечается еще один экологический праздник, напоминающий о защите носорогов, которые постепенно вымирают. Активисты обращают внимание на то, что человеческая деятельность по преобразованию окружающей среды губительно сказывается на популяции этого вида животных.

Кроме того, из-за браконьеров носороги оказались под угрозой исчезновения. Праздник призван привлечь внимание людей к этой проблеме. В этот день проводят фотовыставки, организовывают благотворительные сборы.

День Хоббита

Неофициальный праздник, становлению которого поспособствовали члены Американском обществе толкинистов (поклонников творчества писателя Д. Р. Р. Толкина. Персонажи и писателя настолько популярны по всему миру, что покорили сердца миллионов людей.

Дата праздника установлена не случайно — это день рождения хоббитов Бильбо и Фродо Бэггинсов. 22 сентября толкинисты по всему миру традиционно встречаются на природе и проводят программу мероприятий, посвященную миру Средиземья.

Состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве

Идея создания храма возникла в XIX веке. Он должен был стать символом победы в Отечественной войне 1812 года. Император Александр I поддержал ее.

Помимо победы над французами, идея заключалась в воскрешении древней традиции обетных храмов. В конкурсе на создание храма выиграл проект Карла Витберга. В октябре 1817 года состоялась торжественная закладка Храма на Воробьевых горах, однако затем работы были остановлены.

В 1832 году император Николай I утвердил новый проект архитектора Константина Тона. (10) 22 сентября 1839 года состоялась новая закладка Храма. Это произошло на берегу реки Москвы неподалеку от Кремля.

Именины

В этот день именины отмечают Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.