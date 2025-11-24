22 предприятия Дмитрова предложили рабочие места на «Ярмарке вакансий»

По инициативе главы Дмитровского округа Михаила Шувалова и при поддержке Дмитровской торгово‑промышленной палаты в парке «Экстрим» 21 ноября состоялась масштабная «Ярмарка вакансий». Мероприятие стало важной площадкой для диалога между работодателями и теми, кто ищет работу или только начинает профессиональный путь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ярмарке, которую посетили более 500 человек, приняли участие 22 предприятия и учреждения Дмитровского округа — как крупные компании, известные далеко за пределами Подмосковья, так и муниципальные предприятия.

Работу ярмарки открыл первый заместитель главы Дмитровского муниципального округа Евгений Тертышников.

«Эта площадка дает возможность соискателям найти ту вакансию, которая бы полностью устраивала человека, а работодателю — работника, который станет частью коллектива. Желаю, чтобы сегодня как можно больше было удачного и результативного поиска для обеих сторон», — сказал Тертышников.

Свои стенды и площадки развернули:

«Экомилк»;

«Линия Розы»;

«Зеленая дубрава»;

«Петкорм»;

«Роял Канин»;

несколько логистических центров;

предприятия — МБУ «Дмитровский водоканал» и МБУ «ЖКХ и благоустройство».

«Нам нужны и экономисты, и водители на спецтехнику, и рабочие по уборке территории. Мы гарантируем полный соцпакет. Несколько посетителей уже заинтересовались нашими вакансиями — мы обменялись контактами», — рассказала Светлана Тульская, представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство».

Директор Дмитровского техникума Ирина Александровская вела переговоры с представителями предприятий о создании площадок для практики студентов. Была достигнута предварительная договоренность с компанией «Лемана ПРО».

Представитель компании Елена Новикова сказала, что им нужны логисты, механики и другие специалисты, которых готовят в Дмитровском техникуме, поэтому они готовы не только принять ребят на практику, но и трудоустраивать их после окончания учебы.

«В нашем округе много различных предприятий, компаний и учреждений, где требуются сотрудники, есть и соискатели, желающие найти работу недалеко от дома. «Ярмарка вакансий» помогает сократить дистанцию между ними, открывая новые возможности», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.