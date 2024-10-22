22 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Международный день заикающихся людей, День финансово-экономической службы ВС РФ, День рождения ксерокопии и Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин.

Международный день заикающихся людей

Эта дата отмечается с 1998 года. Ее учредили по инициативе Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA). По данным организации, в мире 1% населения страдает от заикания — это 80 млн человек.

В этот день во всем мире проходят конференции по этой теме, которые призваны напомнить, что неправильное отношение общества к заикающимся людям оказывает серьезное влияние на их эмоциональное состояние. При этом заикание не помешало многим людям добиться успехов в жизни. Например, им страдали Мэрилин Монро, Уинстон Черчилль, Брюс Уиллис, Исаак Ньютон, Жерар Депардье и многие другие.

День финансово-экономической службы ВС РФ

Праздник был учрежден указом президента России в 2015 году. 22 октября выбрали не случайно — в этот день в 1918 году подписали Приказ Реввоенсовета молодой Советской Республики об учреждении Финансового отдела. Документ определял структуру и работу нового органа в составе вооруженных сил.

В 2018 году финансово-экономическая служба ВС РФ отметила 100-летний юбилей. И сегодня ее сотрудники играют важную роль в функционировании российской армии.

День рождения ксерокопии

Праздник появился благодаря полиграфисту, патентоведу и физику Честеру Карлсону. Именно он выпустил в мир первое копировальное устройство. Оно появилось 22 октября 1938 года. Это была цинковая пластина, покрытая слоем стекла и серы. Облучение статического снаряда на пластинке приводило к тому, что изображение на стекле отображалось на сере.

Массовое производство копировальных инструментов начала компания «Халоид» (в будущем «Ксерокс») уже через 9 лет. Организация выплатила Карлсону 150 млн долларов. Из них 100 млн долларов изобретатель отдал на благотворительность.

Международный день защиты мужской нервной системы от насилия со стороны женщин

Этот праздник не носит официального характера, а его празднование ограничивается социальными сетями. Такая проблема обсуждается на просторах интернета и на форумах. Некоторые могут воспринять эту дату в качестве смешной шутки, однако психологи утверждают, что насилие женщин над мужчинами еще как существует.

Дата призвана напомнить, что у сильного пола также есть потребности и желание находиться в эмоциональном комфорте. Также этот день — отличный повод парам пересмотреть свои отношения и задуматься над проблемами. Более того, женщины могут в эту дату подарить мужчинам больше своей теплоты и нежности.

Именины

Степан, Яков, Севастьян, Максим, Петр, Константин, Ибрагим.