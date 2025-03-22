22 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

22 марта 2025 года отмечают Час Земли, Всемирный день водных ресурсов, Международный день таксиста и День памяти сорока Севастийских мучеников.

Час Земли

22 марта 2025 года его организовывают с 20:30 по 21:30. Акция проводится по всему миру. В этот час необходимо выключить свет и полностью любые иные электрические приборы.

Задача акции — заинтересовать как можно больше людей в мире в том, что существует проблема ухудшения климата на Земле. Также оно напоминает — нужно объединить усилия для борьбы с проблемами с экологией.

Всемирный день водных ресурсов

Дата необходима для того, чтобы привлечь внимание к проблемам дефицита воды. 70% поверхности Земли — вода. При этом 97,5% из нее — соленая. Пресной всего 2,5%.

Из нее 68,7% — вода, которая замерзла в виде ледников. Таким образом всего 1% жидкости в мире можно пить. Дату учредили, чтобы люди об этом не забывали.

В этот день важно вспомнить, что почти у 2,2 млрд человек нет доступа к безопасной воде. Почти 1,4 млн человек гибнут ежегодно, поскольку пьют неочищенную жидкость и проживают в антисанитарии.

Международный день таксиста

Первые машины со счетчиками заработали в Лондоне в 1907 году 22 марта. Именно тогда появились таксиметры.

С того времени появился «индивидуальный общественный транспорт» — такси. Соответственно, водителей называли таксистами. С профессиональным праздником можно поздравить всех, кто работает в сфере.

День памяти сорока Севастейских мучеников

22 марта 2025 года православные почитают память сорока Севастийских мучеников. Эти воины жили в Севастии (расположена в современной Турции). Они умерли, как мученики, за веру в Иисуса Христа.

В Севастии был военачальник Агриколай. Он язычник, который хотел оградить армию от христиан. Агриколай управлял дружиной из 40 каппадокийцев. Они были христианами.

Агриколай потребовал от мужчин принести жертву языческим богам. Однако те отказались. Тогда Агриколай отправил их в темницу.

Там каппадокийцы усиленно молились. Ночью они услышали таинственный голос, говорящий, что за веру нужно стоять до конца.

Через неделю в Севастии воинов осудили. В них начали кидать камнями, но те пролетали мимо.

Севастейские мученики вытерпели все терзания со стороны Агриколая и не сломались. Они не предали веру.

Именины

Сегодня именины у Александра, Александры, Алексея, Афанасия, Валерия, Дмитрия, Ивана, Ильи, Ираклия, Кирилла, Леонтия, Михаила, Натальи, Николая, Сергея, Тараса.