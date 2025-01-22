22 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуется День авиации войск ПВО России. Еще можно отметить День рождения воздушной кукурузы, сделав этот популярный перекус дома и включив кино, или позаниматься спортом в честь Дня борьбы с пивным животиком.

День авиации войск ПВО России

Приказ об учреждении данного праздника подписал в 1996 году главнокомандующий войсками ПВО России. Дата связана с созданием в 1942 году авиации ПВО.

На данный момент авиации ПВО нет как самостоятельного рода войск, она объединилась с ВКС. Однако она не исчезла, поскольку ее задачи в РФ остаются. Летчики продолжают нести свое боевое дежурство.

День рождения воздушной кукурузы

Дата праздника связана с 1630 годом, когда европейцы узнали, что такое попкорн. В этот день английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок воздушной кукурузы. А через два столетия Чарли Критоз изобрел машину для попкорна.

Приготовить попкорн из обычной кукурузы нельзя, для этого нужно использовать специальный сорт. Также это лакомство является непременным атрибутом похода в кинотеатр или просмотра фильмов дома у многих людей.

День борьбы с пивным животиком

Отложение жира на бедрах и талии — закономерный итог чрезмерного потребления пива. Для мужчин это становится проблемой. Пивной живот не только выглядит неэстетично, но и часто является симптомом бесплодия.

В хмеле, как и в пшенице, ячмене, овсе, содержатся химические соединения, по своей структуре похожие на женские половые гормоны. Они присутствуют в сое, семенах льна и других растительных продуктах. Фитоэстрогены, регулярно попадающие в организм с пивом, со временем приводят к ожирению по женскому типу (увеличению груди и бедер) и гормональному дисбалансу. Также на рост живота влияет большое количество закуски: соленых орешков, чипсов, жирных свиных ребрышек, копченых колбасок и т. д.

Сегодня в честь праздника людям с пивными животиками следует пересмотреть рацион питания, сократить употребление пива и приступить к занятиям спортом. Если проявить силу воли, соблюдать рекомендации тренеров и врачей, то уже через год можно стать стройнее и здоровее.

День рождения режиссера Сергея Эйзенштейна

Он родился в Риге в 1898 году, получил солидное и разностороннее образование. Поступил в Институт гражданских инженеров в Петрограде, но в 1918 году с 3-го курса ушел добровольцем в Красную Армию.

После 1920 года Эйзенштейн увидел в кино неисчерпаемые возможности искусства, и вскоре он создал свой первый фильм «Стачка», показав себя мастером метафоры, монтажа, ритма. Среди его картин «Броненосец Потемкин», «Сентиментальный романс», «Иван Грозный» и другие.

День рождения нобелевского лауреата Льва Ландау

Он родился в 1908 года в Баку. В 14 лет Ландау закончил школу и поступил в Бакинский университет, там он учился на физико-математическом и химическом факультетах. Затем поступил в аспирантуру, обучался в Германии, Дании, Англии и Швейцарии.

Лев Ландау являлся легендарной фигурой среди ученых СССР. Его научный талант, широта интересов, острый ум и красноречие восхищали всех. Он трудился в Институте физических проблем АН СССР, руководил теоретическим отделом. Его привлекали многие проблемы теоретической физики.

Именины

Сегодня именины празднуют Антонина, Захар, Павел, Петр и Филипп.