22 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

22 июля отмечают Всемирный день мозга, а еще в этот день профессиональный праздник у работников торговли в России.

Всемирный день мозга

Всемирный день мозга утвердила Всемирная Федерация неврологии. Его датой стало 22 июля.

Каждый год этот праздник организуют форумы, конференции и съезды для ведущих врачей в области неврологии, оперирующих нейрохирургов, ученых, неврологов и невропатологов.

Головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека. Он потребляет 20% всего кислорода и энергии организма, которые поступают по кровеносным сосудам.

Клеткам мозга необходима энергии, поэтому без адекватного снабжения кислородом и энергией тканей центральной нервной системы начинаются неврологические болезни и дисфункция мозга. Мозг на 73% состоит из воды и в нем находится около 5 млн гигабайтов информации.

В Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования

22 июля 1894 года в 8 часов в Париже начались первые в истории автомобильные гонки.

Соревнования организовали по инициативе главного редактора парижской газеты La Petite Journal Пьера Жиффара. Автомобильный пробег продемонстрировал возможности нового вида транспорта — самодвижущихся экипажей. Участники должны были пройти на своих машинах заданный маршрут — Париж-Руан — за 12 часов.

До финиша добрались 17 авто. Главный приз получили две бензиновые машины марок «Пежо» (Peugeot) и «Панар-Левассор» (Panhard et Levassor).

День толстяка и толстушки

Этот праздник появился благодаря распространению движения бодипозитива в мире. По мнению его адептов, каждый человек должен любить свое тело, даже если его объемы далеки от общепринятых стандартов.

В этот день в середине лета обладатели пышных форм организуют забавные торжества, дискотеки или оригинальные тематические вечеринки. В честь праздника можно стать участником конкурсов и состязаний, например, по быстрому поеданию гамбургеров или пончиков.

Панкратий и Кирилл

В этот день православные вспоминают священномучеников Панкратия и Кирилла. На Руси в этот праздник всей семьей пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаенном уголке огорода. Тогда на следующий год будет такой же урожай.

Многие загадки про огурцы помнят и сейчас. Например, «Ни окон, ни дверей — полна горница людей», «Полно корыто народу намыто», «Лежат рядками, зелены сами».

На Руси огурцы часто если прямо с грядки, готовили из них разнообразные блюда.

Именины

В этот день именины празднуют Михаил, Андрей, Иван, Александр, Кирилл, Федор, Константин.