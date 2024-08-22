22 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День Государственного флага Российской Федерации, День Республики Коми, Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений и День «Отведите кошку к ветеринару».

День Государственного флага Российской Федерации

Праздник отмечается ежегодно, он учрежден указом президента № 1714 от 20 августа 1994 года. Официально трехцветный флаг впервые подняли над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года. Он стал заменой красному полотнищу с серпом и молотом. Сегодня триколор — государственный символ наряду с гимном и гербом РФ.

Считается, что бело-сине-красный флаг впервые был поднят еще при царствовании Алексея Михайловича на корабле «Орел». При этом законным создателем триколора считают Петра I, который в 1705 году приказал поднимать бело-сине-красный флаг на всех судах. Он сам начертил образец и определил порядок полос.

День флага РФ не является официальным выходным, но в эту дату проходит множество различных мероприятий, в том числе патриотической направленности — шествия, концерты, флэшмобы, автопробеги. Их цель — рассказать о важности государственных символов страны.

День Республики Коми

Народность коми отмечает образование своей Республики каждый год 22 августа. В регионе это официальный праздник и выходной. Люди посещают концерты и различные мероприятия, а также устраивают массовые гуляния.

Край вошел в состав России еще в 15 веке, но до 1917 года он входил в состав различных губерний. В 1921 году Коми была образована как автономная область, а в 1936 году получила статус автономной республики в составе РСФСР. Язык коми имеет официальный статус, как и русский.

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

Эту дату отмечают на следующий день после Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма. Дату учредила Генассамблея ООН в 2019 году. История знает достаточно примеров гибели людей от насилия на основе религиозных убеждений.

В этот день в ООН предлагают вспомнить пострадавших и погибших людей. Этот призыв обращен ко всему человечеству. В своей резолюции организация осуждает любое насилие над человеком на основе религиозных убеждений.

День «Отведите кошку к ветеринару»

Это сугубо американский праздник, но проведение этой даты перенимают по всему миру. В этот день владельцам пушистых питомцев напоминают, как важно проходить ежегодное обследование.

22 августа рекомендуется посетить ветклинику вместе с кошкой и показать ее ветеринару, чтобы убедиться, что у животного нет проблем со здоровьем. Цель этой даты — повысить осведомленность о значимости регулярных осмотров.

Именины

В этот день именины отмечают Иван, Антон, Самуил, Дмитрий, Юлиан, Алексей, Ирина, Маргарита, Мария, Леонтий.