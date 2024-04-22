22 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Международный день Матери-Земли. Также в этот день родились большевик и основатель СССР Владимир Ленин и писатель Владимир Набоков.

Международный день Матери-Земли

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Его учредили на 63-й сессии Генассамблеи ООН в 2009 году. Отмечают праздник с 2010 года.

Термин «Мать-Земля» используют во многих странах, он отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.

Ежегодно ученые стран мира собираются в этот день за круглым столом для обсуждения глобальных экологических проблем. В разных странах организуются разнообразные мероприятия и акции, посвященные различным темам: закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев.

В России традиционно Международный день Земли считается днем общественных организаций, которые проводят экомероприятия и акции. Все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении дворов и улиц.

Вадим Ключник

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Святой Вадим, память которого отмечается в этот день, был архимандритом в Персии в IV веке. По приказу правителя Вадима с семью учениками бросили в темницу, где подвергли жестоким истязаниям.

На Вадима Ключника начинался выгон скота на луга, где уже достаточно выросла свежая трава. Также в этот день люди ходили к источникам, чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили — считалось, что это укрепит здоровье.

День рождения Владимира Ленина

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22 апреля 2023 года исполняется 154 года со дня рождения основателя большевистской партии и СССР Владимира Ленина.

Ленин был революционером, публицистом, основоположником марксизма-ленинизма. Также его называли создателем Российской социал-демократической рабочей партии, одним из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в стране. Хотя мнения историков о деятельности Ленина сегодня неоднозначны, но одно несомненно — его роль в истории страны огромна.

Он был одним из организаторов второго съезда РСДРП. Именно он составил план работы, устав партии, пытаясь создать новое общество с помощью социалистической революции.

Политику военного коммунизма Ленин изменил на новую экономическую, направленную на рост народного хозяйства, стоял у истоков создания социалистического государства.

День рождения Владимира Набокова

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Писатель родился в 1899 году в Санкт-Петербурге. Его родители-аристократы привили ему любовь к литературе, шахматам и энтомологии.

После Октябрьского переворота Набоковы переехали сначала в Крым, а оттуда — в Берлин. Спустя некоторое время будущий писатель поступает в Кембридж в Англии.

Свой первый роман «Машенька» он написал в 1927 году. Затем он создаст еще 8 книг, в том числе «Защиту Лужина» и «Приглашение на казнь». Свой самый знаменитый роман «Лолита» Набоков напишет после эмиграции из Германии в США.

Хотя сам писатель сначала не надеялся на возможность печати книги, в итоге роман обрел скандальную известность и принес Набокову материальное благосостояние. С 1960 года он жил в Монтре в Швейцарии. Не стало писателя 2 июля 1977 года.

Именины

В этот день именины отмечают Вадим, Гавриил и Марфа.