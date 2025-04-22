22 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

22 апреля 2025 года отмечают Международный день Матери-Земли, День рождения Владимира Ленина, праздник Вадима Ключника. Также в эту дату в России ввели звания Почетных граждан для лиц недворянского происхождения.

Международный день Матери-Земли

Праздник появился в 2009 году, но отмечают его с 2010 года. Учредив важную дату, страны-члены ООН признали, что Земля, а также ее экосистемы — дом для всех граждан мира. От «здоровья» планеты зависит и человеческая жизнь.

В этот день во многих странах мира активисты напоминают людям про важность экологии и том, что за природой нужно ухаживать. В России в эту дату общественные организации проводят экологические акции.

День рождения Владимира Ленина

22 апреля 1870 года родился революционер, основоположник марксизма-ленинизма, а также всемирно известный политик Владимир Ленин. Он был одним из тех, кто организовал и осуществил Октябрьскую революцию 1917 года в Российской Империи.

Также Ленин учредил первое в мире социалистическое государство. Умер политический деятель 21 января 1924 года в Горках Московской губернии. Его тело до сих пор лежит в Мавзолее на Красной площади в Москве.

Праздник Вадима Ключника

22 апреля 2025 года отмечают память Святого Вадима. Он был архимандритом в Персии в 4 веке.

Правитель отправил Вадима и семерых учеников в темницу. Там их истязали.

Мученикам удалось выдерживать пытки на протяжении четырех месяцев. Считается, что стойкость Вадима и его соратников произвела значительное впечатление на приверженцев язычества. Затем многие из них начали исповедовать христианство.

В праздник Вадима Ключника принято ходить к источникам воды — ключам. Жидкостью нужно умыть лицо и выпить ее. Считалось, что такой ритуал позволит укрепить здоровье.

В России ввели звания Почетных граждан для лиц недворянского происхождения

22 апреля 1832 года Николай I подписал манифест, в рамках которого в России появилось новое сословие. Оно называлось «Почетные граждане». Стать таковыми могли люди недворянского происхождения.

Стать «Почетным гражданином» можно было только благодаря указу императора. Такое гражданство было как личным, так и потомственным. Последнее получали дети дворян.

Также звание в некоторых случаях могли получить купцы, художники, советники, ученые, обладающие соответствующей степенью. Еще стать частью сословия могли те, кто закончил университет, и другие категории граждан.

Именины

Сегодня именины у Вадима и Гавриила.