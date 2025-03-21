21 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

21 марта 2025 года отмечают Всемирный день поэзии, Международный день кукольника, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Всемирный день людей с синдромом дауна.

Всемирный день поэзии

Его учредили в 1999 году. С тех пор Всемирный день поэзии отмечают регулярно 21 марта.

Неофициальный праздник создали в честь стихов, поскольку они вечны и способны объединить разные государства, культуры. Поэзия позволяет людям мира понять мысли друг друга. Еще стихи попадают в сердца и показывают, что все похожи.

Международный день кукольника

Международный день кукольника начали отмечать с 21 марта 2003 года. Дату создали, чтобы кукольное искусство оставалось востребованным среди молодых людей.

Международный день кукольника отмечают во многих государствах мира. С профессиональным праздником можно поздравить тех, кто работает в кукольном театре. В этот день традиционно ходят на представления.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Дату учредили в 1966 году в память о том, что 21 марта в 1960 года сотрудники полиции начали стрелять в Южно-Африканской Республике в митингующих. Тогда правоохранители убили 69 человек. Погибшие протестовали против законов о том, чтобы партизировали африканцев в ЮАР.

Цель даты — напомнить, что важно не допускать расовой дискриминации. Она — символ игнорирования прав людей, поскольку попирает их свободу и является несправедливой. Помимо этого, она — преступление против человеческого достоинства.

Всемирный день людей с синдромом Дауна

Дату отмечают каждое 21 марта с 2005 года. Ее создали, чтобы показать — наличие такой болезни не приговор. Многие люди думают, что имеющие синдром Дауна не могут ухаживать за собой, учиться и делать непростые действия. Но это не так. Они способны на многое точно так же, как и здоровые.

Дата напоминает, что качество жизни имеющих синдром Дауна в последние годы стало лучше во всем мире. Этого удалось добиться благодаря улучшению медицины. В связи с датой во многих государствах проводят благотворительные акции, концерты, мероприятия и семинары.

Именины

Сегодня именины у Владимира, Афанасия, Ивана.