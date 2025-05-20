21 мая отмечают Международный день чая: что это за праздник

Международный день чая появился в декабре 2019 года. Его основала Генеральная Ассамблея ООН, выпустив резолюцию.

Чай — это один из наиболее популярных напитков во всем мире. Его употребляют практически в каждой стране мира. По популярности напиток обходит только вода.

Экономика некоторых государств мира построена на индустрии чая. Она создает огромное количество рабочих мест.

С 2020 года Международный день чая имеет статус официального праздника во многих странах мира. Однако выходного на него нет.

Международный день чая отмечают 21 мая каждый год. Во многих государствах мира, где развита индустрия чая, в этот день проводят праздничные мероприятия.