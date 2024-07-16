21-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж в роскошном платье

Внучка Никиты Михалкова Наталья Степаненко вышла замуж и показала кадры со свадебного торжества в своих соцсетях, сообщает Starhit.

Личность супруга Степаненко не раскрыла. Она разместила снимок, на котором видны лишь белое приталенное платье невесты и классический костюм жениха, Подписчики предположили, что свадебное торжество состоялось чуть более месяца назад и поздравили девушку с важным событием.

Сейчас 21-летняя внучка Михалкова и ее супруг проводят медовый месяц в турецком Бодруме.

Наталья Степаненко родилась в первом браке сына Никиты Михалкова. Раньше отец часто рассказывал о Наташе и признавался, что радуется ее успехам.