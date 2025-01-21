21 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

21 января — дата, отмеченная множеством событий и праздников, каждый из которых уникален и имеет свою историческую значимость. В этот день Россия празднует День инженера-механика, а мир — один из самых теплых праздников — День объятий.

Международный день аспиранта

На 21 января выпадает Международный день аспиранта. Этот день празднуют все, кто посвящает себя научной работе и стремится к получению степени доктора наук. Эта дата служит напоминанием о ценности и важности научных исследований, а также о признании усилий и достижений аспирантов. В разных странах аспиранты отмечают этот день различными мероприятиями, которые поддерживают их научные интересы и профессиональное развитие.

День инженерных войск России

Важным событием для России сегодня становится День инженерных войск. Этот праздник является профессиональным для всех солдат и офицеров инженерных войск, которые играют ключевую роль в обеспечении боеспособности армии.

Инженеры-механики отвечают за разведку, проектирование, строительство и обслуживание важнейших оборонных и гражданских сооружений. В этот день принято чествовать настоящих и прошлых инженеров, отмечая их важный вклад в обороноспособность и инфраструктурное развитие страны.

Международный день объятий

21 января отмечают несколько памятных дат, среди которых выделяется Международный день объятий. Этот уникальный праздник посвящен простому, но очень важному жесту — объятию, которое является универсальным способом выразить поддержку, любовь и участие.

В этот день люди во всем мире делятся теплом и заботой, обнимая друзей, семью и даже незнакомцев. Международный день объятий напоминает нам о значении тактильного контакта и его благотворном воздействии на эмоциональное состояние человека.

День Емельяны Перезимники

21 января отмечается День Емельяна Перезимники. Емельян Перезимники символизирует середину зимы, предвещая скорый приход весеннего тепла. В этот период наши предки запускали последний этап зимних работ, готовясь к новому сельскохозяйственному сезону.

В день Емельяна Перезимника существовал особый обычай взаимных визитов. После полудня начинались работы, поэтому люди навещали друг друга в утренние часы. Кумовья играли важную роль в этот день — их радушный прием и угощение были для крестников вестником крепкого здоровья на весь год. В качестве ответного дара они приносили полотенце и мыло, которые символизировали чистоту и красоту. Существовало поверье, что использование подаренного мыла оберегает детей от недугов и злых чар.

Именины

Именины 21 января отмечают Георгий, Иван, Василий, Емилиан, Григорий, Евгений, Виктор, Иулиан, Анатолий, Василиса, Илий, Владимир, Дмитрий и Михаил.