21 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается День летнего солнцестояния, Международный день йоги и Международный день скейтбординга. С профессиональным праздником можно поздравить кинологов МВД.

День летнего солнцестояния

Это самый длинный день в году. На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали жизнь в соответствии с ними. Большинство храмовых сооружений ориентировано именно на восход Солнца в день летнего солнцестояния.

Международный день празднования солнцестояния учрежден Генассамблеей ООН. Этот праздник подчеркивает важность данного события в культуре многих коренных народов, его связь с их жизненным укладом, традициями и верованиями.

Международный день йоги

Ежегодно 21 июня отмечается международный день йоги. Праздник был учрежден резолюцией Генассамблеи ООН в 2014 году. Его цель — повысить осведомленность общественности о преимуществах йоги.

Впервые он отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты принадлежат премьер-министру Индии Нарендра Моди. Именно Индия является родиной йоги. Данная инициатива была поддержана представителями 175 государств.

Каждый год в этот день во многих странах мира приверженцы йоги обмениваются своим опытом на встречах, а также проводят совместные занятия и мастер-классы.

Всемирный день гуманизма

Это довольно молодой праздник, который появился по инициативе Международного гуманистического и этического союза и был признан организациями гуманистической направленности, ставящими своей целью защиту прав и свобод человека. Целью является продвижение демократии, основанной на правах и свободах человека, способного строить свою жизнь и выстраивать жизнь общества посредством разума и возможностей.

Традиционно в этот день организовываются различные акции и мероприятия, связанные и популяризацией гуманизма, со свободой и правами людей, а также направленные на развитие социальной ответственности.

Всемирный день гидрографии

Учрежден в 2006 году, благодаря усилиям Международной гидрографической организации. Гидрография — наука и сфера деятельности, связанная с составлением карт, изданием инструкций, требований и руководящих документов по навигации.

Применение гидрографии сейчас весьма обширно. Использование результатов гидрографических исследований не ограничивается только навигацией. Она применяется при дноуглубительных работах, поиске новых ресурсов на морском дне, проектировании и возведении портовых и водозащитных сооружений, в сфере экологии и безопасности.

День кинологических подразделений МВД РФ

В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции В. И. Лебедева, а через три года в Москве прославилась полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь свыше 1,5 тыс. преступлений.

История кинологических подразделений в структуре российских правоохранителей, как принято считать, началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в стране питомник полицейских сыскных собак. На его базе еще была создана школа дрессировщиков. Впоследствии данная дата и стала основанием для учреждения праздника.

Собаки в патрульно-разыскной работе нужны для розыска преступников, поиска наркотиков, оружия, задержания вооруженных бандитов. Кинологические подразделения обыскивают местности, здания и сооружения. Также с помощью них обеспечивается охрана важных государственных и войсковых объектов, общественного порядка и т. д.

День селфи

21 июня отмечается праздник, посвященный одному из наиболее популярных увлечений и занятий современного мира. Он был организован и проведен впервые в США.

Селфи — фотография, являющаяся разновидностью автопортрета, сделанного при помощи фотоаппарата, мобильного устройства или какого-либо иного гаджета. В современном мире появились качественные фронтальные камеры, а также возможность публикации снимков, которые сделаны через мобильные приложения.

Однако с появлением у людей возможности делать селфи, возникла и психологическая зависимость. У некоторых появилось желание зарабатывать лайки в соцсетях и искать нужные ракурсы для фотографий.

Ежегодно 21 июня во многих странах мира многие люди могут поучаствовать в мероприятиях, которые организованы в честь праздника. Им выпадет возможность сделать множество ярких, необычных и красивых фото, а затем выложить их в Сеть.

Международный день скейтбординга

Праздник появился в 2004 году. Его инициаторами выступили американские скейтбордисты.

Скейтбординг — катание на роликовой доске, состоящей из толстой фанеры, которая установлена на колеса небольшого диаметра. Человека, занимающегося скейтбордингом, называют скейтбордистом или скейтером.

В Москве произошел «великий пожар», в котором погибло более 2,5 тыс. человек

21 июня 1547 года в Москве вспыхнул «великий пожар». Предание гласит, что он был предсказан Василием Блаженным. От огня сильно пострадали Кремль, Китай-город, большая часть посада, погибло свыше 2,5 тыс. человек. Большинство горожан остались без крова.

Сразу же после пожара царь Иван IV издал закон, обязывающий жителей Москвы иметь во дворах и на крышах домов бочки, наполненные водой. Для приготовления пищи предписывалось строить печи и очаги на огородах и пустырях вдали от жилья. В то же время появились первые ручные насосы для тушения пожаров.

Именины

В этот день именины отмечают Василий, Ефрем, Константин, Павел и Федор.