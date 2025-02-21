21 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

21 февраля 2025 года отмечают Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода, народный праздник под названием «Захар Серповидец». Также в эту дату президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Международный день родного языка

Его отмечают каждый год 21 февраля. Международный день родного языка создали, чтобы поддерживать языковое и культурное разнообразие.

Дату выбрали неслучайно. 21 февраля 1952 года в Дакке (сейчас — столице Бангладеш) от пуль правоохранителей умерли студенты. Они вышли на митинг в защиту родного языка бенгали. Молодые люди требовали признать его одним из государственных.

Всемирный день экскурсовода

Дата популярна в тех городах, где развит туризм. Неофициальный праздник создала Всемирная федерация ассоциаций экскурсоводов.

Задача этого дня — показать людям, насколько значимая и важная работа у экскурсоводов. Профессиональный праздник отмечают с 1990 года. Он весьма популярен у тех россиян, которые трудоустроены в туристической отрасли.

Народный праздник «Захар Серповидец»

Его отмечают в честь святого Захария. Он помогал нравственно развиваться еврейскому народу.

Захария убили иудеи. Это произошло после того, как он произнес обличительную проповедь.

Святцы именуют Захария Серповидцем. Причина в том, что во время одного из пророческих откровений он заметил свиток. Тот передвигался по воздуху и был похож на большой серп.

Президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. С просьбой об этом к нему обратились лидеры регионов.

Было проведено внеочередное большое заседание Совбеза. После этого республики были признаны, с ними подписали Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также Путин попросил парламент ратифицировать нужные документы.

Затем 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция.

Именины

Сегодня именины у Андрея, Макара, Александра, Захара, Петра, Семена, Сергея, Степана и Федора.