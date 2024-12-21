21 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День риэлтора в России, День зимнего солнцестояния, Всемирный день баскетбола и День рождения кроссворда.

День риэлтора в России

Или День агента по недвижимости — это профессиональный праздник сотрудников фирм, а также агентов, которые занимаются недвижимостью. В этом году в России дата отмечается в третью субботу декабря. Агенты недвижимости занимаются подбором объектов, оформлением сделок и многочисленных документов, арендой жилых и нежилых помещений.

Традиционно в этот день проходят торжественные церемонии и концерты. Лучшим сотрудникам вручают бонусы, подарки и премии. Агенты любят подобные мероприятия, потому что во время них можно установиться новые рабочие и дружественные связи.

День зимнего солнцестояния

Обычно астрономическое событие отмечается 21 или 22 декабря в зависимости от года. Особенно солнцестоянием интересуются астрономы. Раньше этот день считался самым важным в годовом цикле наряду с днями летнего, весеннего и осеннего равноденствия. Обычно все эти события связывали с обрядами по скотоводству и земледелию.

В этот день Солнце находится в самой низкой точке своей эклиптики. Продолжительность светового дня является самой меньшей в году, а продолжительность темного времени суток достигает наивысшего показателя. Считается, что в этот день начинается настоящая астрономическая зима.

Всемирный день баскетбола

Дата официально установлена Генассамблеей ООН в августе 2023 года. Его цель — пропаганда физической активности и спорта. По мнению организации, баскетбол нее только поддерживает здоровье, но и помогает людям всех возрастов самовыражаться.

21 декабря — это дата, когда состоялась первая игра в баскетбол. Его изобретателем является преподаватель физкультуры из Америки Джеймс Нейсмит. Он прикрепил к перилам балкона корзины из-под персиков и стал тренировать меткость студентов.

В 1891 году Нейсмит придумал 13 правил игры, в которой участвовали две команды по девять человек. Популярность игры привела к тому, что в 1898 году была создана первая профессиональная Национальная Баскетбольная Лига (NBL).

День рождения кроссворда

Это неофициальный международный памятный день, который приурочен к первой публикации кроссворда. Считается, что первая такая головоломка была опубликована в воскресном приложении к газете New York World 21 декабря 1913 года. Однако есть и другой вариант — публикация в журнале «Святой Николас» в 1875 году.

При этом первое подобие кроссворда обнаружили во время раскопок в Помпеях, уничтоженных извержением вулкана в 79 году н. э. В СССР первый кроссворд напечатали в литературном журнале «Резец» 2 декабря 1925 года. Сегодня эти головоломки особенно популярны.

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