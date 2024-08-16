21 аттракцион прошел проверку в Подмосковье за неделю

Гостехнадзор Минэкологии за прошедшую неделю проверил 21 аттракцион в регионе. Ни у одного развлекательного технического средства не было выявлено нарушений законодательства, регулирующего их безопасную эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проверка развлекательных технических средств — это критически важный процесс, который обеспечивает безопасность и комфорт посетителей развлекательных парков и аттракционов. Основная цель проверки аттракционов — предотвращение несчастных случаев. Регулярные технические осмотры помогают выявить и устранить потенциальные неисправности, что снижает риск травм и происшествий», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он отметил, что аттракционы должны соответствовать строгим стандартам безопасности, установленным законодательством. Проверка гарантирует, что все требования соблюдены, а оборудование функционирует в соответствии с установленными регламентами.

На прошлой неделе проверку гостехнадзора в области прошло 17 аттракционов ни у одного, из которых не было выявлено нарушений правил эксплуатации.

«Безопасность аттракционов напрямую влияет на доверие клиентов к паркам развлечений. Посетители, зная, что аттракционы регулярно проверяются, будут чувствовать себя более уверенно и комфортно, что способствует повторным посещениям и положительным отзывам. Профилактическая проверка также помогает выявить мелкие неисправности до того, как они перерастут в серьезные проблемы, что может существенно сократить затраты на ремонт и обслуживание в будущем», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.