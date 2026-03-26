20,5 тыс заявок на свидетельства об актах гражданского состояния подали в Подмосковье

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали свыше 20,5 тыс заявлений на получение повторных свидетельств об актах гражданского состояния через региональный портал госуслуг. Услуга предоставляется в течение 30 календарных дней на платной основе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выдача повторных документов» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Документы» — «Личные». Срок предоставления составляет до 30 календарных дней.

В рамках сервиса можно оформить повторное свидетельство о заключении или расторжении брака, усыновлении, государственной регистрации рождения, смерти, смены имени и установления отцовства. Также заявители могут получить справки, подтверждающие факт государственной регистрации акта гражданского состояния.

Госпошлина за выдачу повторного свидетельства составляет 500 рублей, за предоставление справки — 350 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.