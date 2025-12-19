2025-й в покупках: миллионы заказов, тысячи сэкономленных лет и миллиарды бонусов Спасибо

В конце декабря большинство россиян получат персональные итоги 2025 года на основе своей потребительской активности в финансовых и нефинансовых сервисах экосистемы Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Неотъемлемым элементом этой экосистемы давно стали e-com-партнеры банка — сервисы Самокат, Купер и Мегамаркет. Они проанализировали предпочтения клиентов в 2025 году и поделились результатами уходящего года в динамично растущей сфере онлайн-ретейла.

Самокат: более 260 млн заказов за год

В 2025 году россияне делали заказы в сервисе более 260 млн раз. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и Казань стали лидерами по числу покупок. Самый объемный заказ года состоял из 702 товарных позиций. Чаще всего покупатели заказывали молоко, бананы, минеральная вода и огурцы. Эти цифры показывают, что для миллионов клиентов удобство и скорость Самоката стали нормой быта. Сервис продолжает дарить горожанам время — а это около 4 800 минут, или две рабочих недели в год.

Купер: 1,3 тыс. сэкономленных лет

В уходящем году жители России сэкономили с ним 11 604 793 часа, или 1,3 тыс. лет. Сервис помог сберечь не только время, но и деньги: совокупная экономия клиентов за год достигла 15,8 млрд рублей. За скорость голосовали кошельком: сервисом быстрой доставки в Купере воспользовались 20,1 млн раз, причем самый оперативный заказ курьер доставил всего за 4 минуты. Самый тяжелый заказ года — 34 упаковки корма для собак по 15 кг каждая. А самыми загруженными днями у курьеров стали 25 января, 22 февраля, 1, 7 и 8 марта, 20 апреля, 1 и 8 мая, 21 июня, 31 августа, 11 ноября, 28, 29 и 30 декабря. В ночное время — между 22:00 и 8:00 — заказы оформили 1,35 млн человек. Больше всего заказов на одного пользователя за год сделали жители Тобольска, Мурманска и Сочи.

Мегамаркет: 7,5 млрд бонусов Спасибо

За год покупатели сервиса списали 7,5 млрд бонусов программы лояльности «СберСпасибо» на свои покупки. В лидерах спроса — таблетки для посудомоечной машины, стиральный порошок, туалетная бумага, подсолнечное масло и бананы. Чтобы накопить или списать бонусы Спасибо, достаточно быть участником программы лояльности «СберСпасибо», авторизоваться по Сбер ID и оплатить покупку онлайн. Во время акций и спецпредложений у продавцов можно увеличить кешбэк бонусами. При этом оплата может быть проведена любой банковской картой или другим доступным способом на стороне партнера.

Каждый заказ в перечисленных сервисах приносит бонусы, которыми можно оплатить до 99% стоимости следующих покупок не только в этих трех сервисах, но и у множества партнеров программы.