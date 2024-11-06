200 специалистов в сфере сельского хозяйства подготовят в агрошколе Клина

В городском округе Клин стартовал масштабный образовательный проект «Агрошкола», который направлен на подготовку квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициатива осуществляется при поддержке Минсельхоза и Минпросвещения и призвана восполнить дефицит специалистов в сельском хозяйстве и ветеринарии, а также усилить профориентацию школьников в аграрные профессии.

Проект представляет собой единое образовательное пространство для учеников 5–11 классов, где около 200 учащихся, включая детей с ограниченными возможностями, смогут развивать навыки, востребованные на современном рынке труда. Образовательные программы школы будут включать такие направления, как основы биоинженерии, ветеринарии, инженерных технологий, сити-фермерство и агробизнес.

На территории агрошколы планируется разместить теплицы, прудовое хозяйство, спортивные площадки, включая баскетбольную, а также зону отдыха с пляжем. Первым этапом проекта стало открытие агротехнических классов на базе школы «Планета Детства» в Спас-Заулке. На 2024–2025 год в рамках внеурочной деятельности планируются посещения лекций, участие в практических занятиях и лабораторных исследованиях. Также для детей предусмотрены выездные занятия в знаменитой Тимирязевке и встречи с Клинскими сельхозпроизводителями.

Проект «Агрошкола» нацелен на построение непрерывной образовательной цепочки. В течение трех лет планируется запустить полноценную школу-интернат в деревне Бирево округа Клин, которая станет образовательным и ресурсным центром для подготовки аграрных специалистов нового поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.