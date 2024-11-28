200 самозанятых Подмосковья собрал форум «Генератор идей для развития бизнеса»

Участниками ежегодного форума для самозанятых Московской области «Генератор идей для развития бизнеса» стали более 200 человек, ведущих собственный бизнес в статусе самозанятых, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие было организовано центром «Мой бизнес» Подмосковья в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Спикерами форума стали автор, режиссер, продюсер тв и шоу-проектов, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифулина, бизнес-практик, эксперт по цифровой трансформации бизнеса Владимир Маринович и другие бизнес-эксперты.

В ходе мероприятия участники узнали о распространенных ошибках начинающих предпринимателей, инструментах маркетинга в социальных сетях, создании личного бренда, управлении стрессом и многом другом. Кроме того, для самозанятых форум стал площадкой нетворкинга и обмена опытом.

29 ноября на территории общественного пространства Хлебозавод № 9 в Москве состоится форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье», а 30 ноября и 1 декабря в ТЦ «Авиапарк» пройдет выставка-ярмарка подмосковных брендов. Узнать подробнее о программе и зарегистрироваться для участия можно на сайте ( https://100madebymo.ru/zima ).

Больше информации о поддержке бизнеса и мероприятиях для предпринимателей доступно на инвестиционном портале Московской области ( https://invest.mosreg.ru/ ) и в Telegram-канале «Мой бизнес | Московская область» ( https://t.me/mybusinessmo ).

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.