200 питомцев чипировали, еще 197 вакцинировали в парках Подмосковья с начала акции

С 22 августа министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с министерством благоустройства Московской области проводят акцию в 25 парках Подмосковья, где дежурят мобильные офисы Госветслужбы. Так, прямо во время дневной или вечерней прогулки с питомцем владельцы могут зарегистрировать любимца в единой региональной системе, чипировать или вакцинировать против бешенства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

С начала акции 262 домашних питомца прошли регистрацию, в единую региональную базу занесена информация о животных: номер чипа, порода, пол, кличка, данные о хозяине. Это позволит брать пушистого друга с собой в путешествия за границу и подтвердит право собственности в спорных ситуациях.

219 любимцам введен безопасный для здоровья микрочип. Процедура не доставляет дискомфорта, микрокапсула, которая содержит 15-значный код, вводится в область холки и действует всю жизнь. С ее помощью можно идентифицировать животное и вернуть его домой в случае потери в разы быстрее. Еще 197 питомцев были вакцинированы отечественным препаратом «Рабикан», который вырабатывает иммунитет у животного к вирусу бешенства.

На днях акция прошла в городском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину, где к ветеринарам обратились владельцы 15 домашних животных, в Центральном парке Реутова, в ПКиО им. Л. Н. Толстого в Химках, в Центральном парке Люберец.

Узнать график работы мобильных офисов Госветслужбы в парках Подмосковья можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.