200 млн раз жители Подмосковья воспользовались услугами регпортала за 12 лет

Региональный портал госуслуг Московской области запустили 11 октября 2012 года. С тех пор жители региона более 200 млн раз воспользовались его услугами и сервисами. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье свыше 7 млн жителей используют наш один из основных цифровых ресурсов — региональный портал госуслуг. Отмечу, что с момента запуска портала мы ввели более 380 электронных услуг и функций, которые ежедневно помогают нашим жителям получать услуги без лишней беготни и бумажной волокиты», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Подавать заявления на портале госуслуг Московской области могут физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Только в этом году на регпортале запущено более 30 новых услуг и сервисов для жителей и бизнеса, среди которых — комплексная услуга для молодых семей, выплаты пенсионерам, компенсация аренды жилья педагогам и соцработникам, аккредитация спортивных организаций, вывоз ненужных вещей, онлайн-договор по обращению с ТКО, онлайн-договор на оказание ветеринарных услуг и т. д. Кроме того, регулярно проводится оптимизация услуг: появляются сервисы предпроверки и автозаполнения, экспертные системы; к работе с документами заявителей привлекают искусственный интеллект.

В июне заработала новая версия регионального портала. Он стал более современным, функциональным и понятным. Категории услуг теперь располагаются на уровне глаз, это позволяет мгновенно сориентироваться и выбрать нужный раздел. Кроме того, появились новая навигация и структура, изменился шрифт, цветовая гамма. Помимо услуг и сервисов, на главной странице можно ознакомиться с новостями Подмосковья и быть в курсе происходящего в регионе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.