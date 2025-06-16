200 куб метров свежего песка привезли на Ногинский городской пляж

Лето в самом разгаре. В Богородском округе, в целях подготовки к купальному сезону-2025, продолжаются работы по благоустройству территорий. Так, на днях, на Ногинский городской пляж завезли песок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Свежий, чистый песок (200 кубов), приятного золотистого оттенка силами МБУ «Благосфера» был доставлен на берег Черноголовского пруда в городе Ногинск. Песок распределят по всей площади и разровняют. Его необходимо выровнять на всей территории пляжа, без ям и промоин.

Помимо этого, на пляже оборудован туалет и душ. Установлена контейнерная площадка с двумя бункерами и урны, которые регулярно вычищаются.

Данный водоем всегда пользуется большой популярностью у отдыхающих в летний сезон. Песок — речной, по нему удобно ходить и играть в подвижные и спортивные игры.

Теперь гости и жители города смогут насладиться отдыхом и приятно провести время. Отдых на благоустроенном пляже принесет жителям только положительные эмоции.

Роспотребнадзор провел мониторинг и установил, что качество воды в Черноголовском и Каменском прудах соответствует санитарным требованиям. Купаться там можно. Также взяли пробы воды в озере Бисерово. Там показатели в норме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.