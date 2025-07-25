20% оклада: в Домодедове наводят порядок с отношением к работникам

В аэропорту Домодедово закончилось «крепостное право»: высший менеджмент ликвидировал слишком строгую систему взысканий, до этого работников могли оштрафовать за оставленную на столе конфету или неправильную парковку, сообщает 360.ru .

Гарантированный доход составлял всего 20%, а получить взыскание можно было и за курение в неположенном месте, и за подпись неоцифрованного документа. Нельзя было носить свою одежду.

20% оклада сотрудники теряли за оставленную на столе конфету, 10% — за яблоко в ящике стола, 5% — за открытую дверь в кабинете и 10% — за ошибку в письме. В воздушной гавани создали целую внутреннюю систему взысканий и «законов».

Ранее эксперт-экономист Александр Сафонов заявил, что в 2025 году в России может пройти волна сокращений, но одновременно компании могут испытывать дефицит кадров. В бюджетных организациях скорее начнут перераспределять функциональную нагрузку в виде совместительства, где-то начнут более активно применять автоматизацию и механизацию.